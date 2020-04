Business news: India, coronavirus, governo studia nuovo pacchetto di misure economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano potrebbe varare un altro pacchetto di misure di stimolo per sostenere l’economia colpita dall’emergenza coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times” sulla base di fonti governative. Potrebbe essere istituito un fondo con una dotazione compresa tra 500 miliardi e 750 miliardi di rupie (tra sei e nove miliardi di euro circa) per fornire denaro a basso costo alle industrie e in particolare alle micro, piccole e medie imprese. La Confederazione dell’industria indiana (Cii) ha chiesto un sostegno fiscale equivalente al due-tre per cento del prodotto interno lordo, ovvero 4.000-4.500 miliardi di rupie (48-54 miliardi di euro circa) e ha suggerito di non impiegare tutta la potenza di fuoco in una sola volta perché la crisi sarà lunga. (Inn)