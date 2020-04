Business news: Cina, scoperto nello Xinjiang giacimento con oltre cento milioni di tonnellate di petrolio greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo giacimento petrolifero è stato scoperto in Cina nel Bacino del Tarim, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, che si stima contenga più di cento milioni di tonnellate di petrolio greggio. Lo riferisce il quotidiano "Global Times". Mantan One Well, situato nel bacino del Tarim e sviluppato dalla filiale Tarim Oilfield della compagnia China National Petroleum Corp, contiene serbatoi di petrolio e gas di 54 metri che potrebbero produrre 624 metri cubi di petrolio greggio ogni giorno e 371.000 metri cubi di gas naturale. La profondità di perforazione arriva a 7,67 chilometri. I bacini idrici rappresentano il 38 per cento delle risorse totali di petrolio e gas nel Bacino del Tarim, il più grande bacino petrolifero e di gas della Cina con risorse che superano i 17,8 miliardi di tonnellate. Nel 2019, la produzione petrolifera di Tarim Oilfield ha superato i 28,51 milioni di tonnellate. Entro la fine del 2020 si prevede la costruzione di un giacimento petrolifero su larga scala con una capacità di produzione di petrolio di 30 milioni di tonnellate. (Cip)