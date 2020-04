Business news: Cina, carne di maiale, prezzi in calo dell'1,7 per cento nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi della carne di maiale in Cina hanno continuato a scendere: dal 30 marzo al 3 aprile, l'indice dei prezzi medi delle carni suine in 16 regioni a livello provinciale monitorato dal ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali è arrivato a 45,06 yuan (circa 6,4 dollari) per chilogrammo, in calo dell'1,7 per cento settimana su settimana. Secondo il ministero, il calo dei prezzi è stato dovuto all'aumento dell'offerta e alla domanda attenuata. Come sottolinea l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", per attenuare l'impatto del nuovo scoppio del coronavirus, la Cina ha aumentato il sostegno finanziario, compresi sussidi e prestiti alle principali contee produttrici di suini per ripristinare la produzione. I prezzi del maiale, la carne base in Cina, sono saliti alle stelle negli ultimi mesi, principalmente a causa della peste suina africana e dei fattori ciclici. (Cip)