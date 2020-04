Business news: India, banca centrale, coronavirus ha “drasticamente alterato” prospettive di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha pubblicato il “Rapporto di politica monetaria”, in cui evidenzia che l’emergenza coronavirus ha “drasticamente alterato” le prospettive economiche del paese, in un contesto globale molto difficile. Il rapporto descrive un quadro di grande incertezza, in cui la pandemia “incombe sul futuro come uno spettro”. Dopo un’analisi dell’ambiente interno e di quello esterno, la conclusione è che “le prospettive di crescita globale sono state distorte dalla Covid-19”, che sono “estremamente deboli a breve termine” e che non si può essere certi dell’efficacia delle risposte: “Le autorità monetarie e i governi hanno preso iniziative rapide e coordinate, ma ci sono poche prove per il momento che possano mitigare l’aumento dei rischi per l’economia globale”. (Inn)