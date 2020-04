Business news: Cina, Tesla inizierà produzione due nuove varianti del Modello 3 in mega fabbrica Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di veicoli elettrici Tesla ha dichiarato di aver avviato le vendite in Cina di altre due varianti della sua berlina Modello 3 costruite nella mega fabbrica di Shanghai. Lo riferisce la stampa internazionale. Ciò significherebbe che tutte le berline di tale modello vendute nel paese saranno ora prodotte localmente e non soggette a tasse di importazione. La mossa arriva anche dopo che Tesla ha sospeso la produzione nel suo stabilimento nell'area della Baia di San Francisco a causa dell'ampio impatto del coronavirus, con piani per riprendere il normale funzionamento il 4 maggio. (Cip)