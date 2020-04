Business news: Algeria, in arrivo nuove misure per proteggere l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha annunciato una serie di misure per proteggere l'economia nazionale dal collasso dopo la caduta dei prezzi del petrolio e l'impatto della Covid-19. La Banca d'Algeria ha emesso una nuova circolare recante "misure eccezionali" applicabili a banche e istituti finanziari partendo retroattivamente dal primo marzo 2020 fino al 30 settembre. Le nuove disposizioni sono tese soprattutto a facilitare il rimborso dei prestiti. L'istituto centrale ha deciso che la soglia minima per il coefficiente di liquidità, la misurazione, la gestione e il controllo del rischio di liquidità delle banche e degli istituti finanziari è stata ridotta al 60 per cento. A loro discrezione, le banche e gli istituti finanziari possono posticipare il pagamento delle tranche di credito, alla loro scadenza, o procedere alla riprogrammazione dei debiti dei loro clienti colpiti dalla congiuntura indotta dalla Covid-19. Le banche e gli istituti finanziari possono concedere nuovi prestiti a clienti che hanno beneficiato delle misure di differimento o di riprogrammazione. (Ala)