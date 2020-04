Business news: Algeria, Ue stanzia 75 milioni di euro per combattere il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha annunciato che fornirà un sostegno finanziario di 75 milioni di euro al settore della sanità pubblica in Algeria nell'ambito della lotta contro la diffusione della pandemia Covid-19. Lo ha reso noto su Twitter il commissario europeo per l'allargamento e la politica europea di vicinato, Olivier Varhelyi. "In un'intervista telefonica con (il ministro degli Esteri) Sabri Boukadoum, ho espresso la solidarietà europea e l'impegno a sostenere l'Algeria nella lotta contro il coronavirus affrontando i bisogni immediati e riallocando 75 milioni di euro per sostenere la salute pubblica", ha scritto Varhelyi. (Ala)