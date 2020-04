© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 12 aprile, giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2666m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la pressione tende a indebolirsi leggermente sulle regioni del Nord, anche se il tempo continuerà a rimanere stabile e ben soleggiato salvo annuvolamenti pomeridiani sulle vette alpine e prealpine. Solo dalla sera tenderanno ad aumentare le velature, fino a essere anche compatte entro la notte a partire da Ovest. Clima sempre caldo di giorno, con valori superiori alle medie del periodo. Venti deboli di brezza con rinforzi da Sud dal pomeriggio sul Piemonte meridionale, e mar Ligure quasi calmo o poco mosso.(Rpi)