Europa orientale: la pandemia di coronavirus fa slittare diversi appuntamenti elettorali

- La pandemia di coronavirus nel continente europeo ha provocato parecchi scompensi a livello economico e politico: diversi paesi, in particolare nell’area centro-orientale del Vecchio continente, sono stati costretti a rinviare alcuni appuntamenti elettorali molto attesi. La Russia e l’Armenia hanno rinviato due referendum costituzionali importanti per consolidare le rispettive leadership, mentre nei Balcani le autorità di Serbia e Macedonia del Nord sono state costrette a rinviare le elezioni politiche anticipate convocate, in precedenza, per risolvere delle situazioni di crisi istituzionali interne. In Romania è stato annunciato nei giorni scorsi il rinvio delle elezioni amministrative, un appuntamento elettorale importante per il paese dei Balcani orientali. In autunno infatti, situazione sanitaria permettendo, si dovrebbero svolgere le elezioni politiche. Più incerta, invece, la situazione in Polonia dove il partito di governo Diritto e giustizia (PiS) spinge per mantenere invariata la data delle presidenziali fissate il 10 maggio, proponendo il voto per corrispondenza. (segue) (Res)