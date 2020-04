Europa orientale: la pandemia di coronavirus fa slittare diversi appuntamenti elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia l’annuncio sul rinvio del voto costituzionale previsto inizialmente il 22 aprile si è fatto attendere a lungo. È servito un discorso alla nazione del presidente russo, Vladimir Putin, tenutosi il 25 marzo per ufficializzare una decisione che – dato l’andamento dell’epidemia – sembrava inevitabile. Il referendum, d’altronde, è l’ultimo passo di un processo di consolidamento avviato a livello parlamentare dopo che Putin all’inizio dell’anno ha proposto degli emendamenti costituzionali volti a modificare la distribuzione dei poteri fra presidenza, governo e parlamento. L’iter legislativo tuttavia, oltre a delle parziali modifiche della suddivisione dei poteri, ha portato in dote al capo dello Stato russo la possibilità di ricandidarsi dopo il 2024. Grazie a un emendamento presentato dalla parlamentare di Russia Unita Valentina Tereshkova, infatti, Putin vede di fatto annullato il vincolo del doppio mandato consecutivo e ora sarà libero alla naturale scadenza del mandato – se non anche prima – di fare tutte le valutazioni del caso. Al presidente russo, infatti, preme soprattutto il miglioramento della situazione economica dei cittadini russi e mantiene l’ambizione di lasciare la guida del paese in condizioni migliori rispetto a quando l’assunse oramai vent’anni fa. (segue) (Res)