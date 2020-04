Business news: Cina, Cnooc ridurrà investimenti del 15 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera China National Offshore Oil Corp (Cnooc), una delle più grandi della Cina, taglierà gli investimenti annuali dal 10 al 15 per cento nel 2020, mantenendo l'obiettivo di aumentare la produzione nazionale di petrolio greggio e gas naturale per l'anno in corso. Lo ha dichiarato la società in una nota. Cnooc non ha fornito ulteriori dettagli sul suo piano di spese in conto capitale o sui suoi obiettivi di produzione di petrolio e gas per i suoi blocchi nazionali e esteri. Secondo quanto dichiarato, la compagnia diminuirà i costi totali di almeno il dieci per cento e ridurrà le perdite delle sue aziende di cinque miliardi di yuan (710 milioni di dollari) nel 2020. L'annuncio del taglio degli investimenti cadi in una fase di aumento della produzione di greggio cinese, cresciuta nel primo bimestre del 3,5 per cento su base annua, a 31,83 milioni di tonnellate, stando ai dati ufficiali della Commissiona nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). (Cip)