Business news: Banca mondiale, previsioni di crescita per area Mena al ribasso

- La Banca mondiale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita in Nord Africa e Medio Oriente (la cosiddetta area Mena) per il 2020. Lo riferisce il quotidiano emiratino “The National”. Le previsioni attuali si attestano a una crescita del prodotto interno lordo per l’1,1 per cento rispetto al 2,6 per cento pronosticato nell’ottobre 2019.Nel 2021, si attende un'espansione del Pil pari al 2,1 per cento. Il rapporto della Banca mondiale evidenzia la concomitanza tra due choc, ossia la pandemia da coronavirus e l'abbassamento dei prezzi del greggio. Nello specifico, la crisi si abbatte sull'economia regionale in quattro modi principali: peggioramento della salute pubblica, calo su scala globale della domanda per i beni e i servizi della regione, diminuzione della domanda interna all'area Mena e il crollo del barile. Stando al rapporto, tuttavia, le ridimensionate previsioni di crescita non sono strettamente correlate a quest'ultimo fenomeno, poiché paesi più pronti ad affrontare e mitigare la pandemia vivranno probabilmente una decrescita minore. Tra le raccomandazioni della Banca mondiale, figura un'immediata risposta all'emergenza da coronavirus e alla relativa contrazione economica tramite un aumento della spesa nel settore sanitario e la creazione di tutele per gli occupati nel lavoro informale. Un secondo provvedimento riguarda riforme di lungo termine che garantiscano maggiore trasparenza e la ristrutturazione delle compagnie statali. La scarsa trasparenza in termini di dati potrebbe essere parzialmente responsabile della crescita inferiore alla media, considerando che in questo ambito i paesi Mena rappresentano l'unica area del pianeta che ha visto una diminuzione tra il 2015 e il 2018. Nello specifico, più chiarezza va dedicata ai dati su debito pubblico e disoccupazione, spesso misurata con criteri disomogenei da un paese all'altro e poco affini agli standard mondiali. In merito alla gestione dei dati, l'Egitto è stato considerato il miglior paese nell'area, mentre Yemen, Siria e Libia si collocano ai piedi della classifica a causa del conflitto che li interessa. (Res)