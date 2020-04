Business news: Cina, vendite Nissan crollate del 44,9 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica giapponese Nissan ha dichiarato che a marzo le vendite di auto in Cina sono diminuite del 44,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il mese scorso la compagnia ha venduto 73.297 unità nel mercato cinese, il più grande del mondo. La società ha spiegato che le vendite e la produzione di automobili sono state duramente colpite in tutti i paesi interessati dal coronavirus, poiché le fabbriche sono state chiuse e i consumatori sono stati costretti a rimanere in casa a causa della pandemia. Tuttavia, Nissan, che ha una joint venture con la cinese Dongfeng Motor con sede nella provincia dell'Hubei, ha dichiarato in una nota che vede "segni di ripresa sul mercato". Nello stesso mese di marzo, le vendite cinesi della rivale Toyota sono diminuite del 15,9 per cento su base annua mentre quelle della Honda sono diminuite del 50,8 per cento. A febbraio, le vendite di auto erano aumentate del 79,1 per cento su base annua, secondo i dati dell'Associazione cinese dei produttori di automobili. (Cip)