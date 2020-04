Business news: Cina, i tre principali operatori telefonici lanciano servizi di messaggistica 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre principali operatori di telefonia mobile della Cina – China Mobile, China Unicom e China Telecom – hanno svelato piani per aggiornare i tradizionali servizi di messaggistica di testo con l'aiuto della tecnologia 5G. I tre operatori hanno pubblicato congiuntamente un libro bianco sui servizi di messaggistica di quinta generazione, promettendo di migliorare il loro sistema per fornire agli utenti accesso a funzionalità avanzate tra cui la condivisione di foto, file e localizzazione. "La messaggistica 5G è stata una scelta comune per gli operatori globali, che utilizzano attivamente la tecnologia 5G per fornire agli utenti informazioni multimediali", ha affermato Dong Xin, vicedirettore generale di China Mobile. Le nuove funzionalità consentiranno inoltre alle aziende di interagire meglio con gli utenti e personalizzare i loro servizi attraverso contenuti multimediali, secondo gli operatori. La messaggistica 5G consente la comunicazione interattiva, facilitando il miglior flusso di informazioni commerciali, ha osservato Huaxi Securities. I servizi di messaggistica 5G saranno disponibili su numerosi dispositivi compatibili tra cui Huawei, Zte, Xiaomi, Samsung e Oppo. (Cip)