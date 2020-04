Business news: Turchia, produttore elettrodomestici Vestel riprende la produzione dopo una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vestel, uno dei principali produttori ed esportatori di elettrodomestici in Turchia, ha ripreso la produzione dopo uno stop di una settimana. Lo ha annunciato la dirigenza di Vestel in un comunicato indirizzato alla borsa valori di Istanbul. La società ha ripreso la produzione a ritmi e personale ridotti, ricorrendo a misure di distanziamento sociale e previa disinfezione degli stabilimenti. I quartieri generali di Vestel si trovano a Istanbul, dove più della metà dei casi di contagio da coronavirus in Turchia sono stati registrati. Il produttore di elettrodomestici è stato tra le maggiori aziende turche a interrompere la propria operatività malgrado la ferma opposizione del presidente Recep Tayyip Erdogan, secondo cui l'economia nazionale non si deve fermare mentre il governo cerca una soluzione per il contenimento della pandemia. Finora la Turchia ha registrato 27.069 casi di coronavirus e 574 morti. (Tua)