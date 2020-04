Business news: Cina, vendite auto crollate del 43,3 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in Cina sono crollate del 43,3 per cento su base annua a marzo, segnando il 21mo mese di declino consecutivo, con un totale di unità vendute di 1,43 milioni. Lo hanno rivelato i dati rilasciati dall'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam), la più grande associazione dell'industria automobilistica del paese. Le vendite nel mese di febbraio erano scese del 79 per cento a causa della pandemia di coronavirus che ha colpito la domanda. La Caam ha precisato che anche il numero di veicoli a nuova energia (Nev) venduti è sceso, per il nono mese consecutivo a 53 mila unità; il numero non include i modelli di Tesla. Il mercato automobilistico cinese, già sotto pressione, è stato gravemente colpito dalla pandemia a livello interno e globale. L'Associazione dei produttori ha stimato il mese scorso che le vendite caleranno di oltre il dieci per cento nella prima metà di quest'anno e di circa il cinque per cento per l'intero anno se l'epidemia verrà contenuta entro il mese di aprile. Le vendite del settore sono diminuite dell'8,2 per cento l'anno scorso, a causa dei nuovi standard di emissione e del rallentamento dell'economia legato alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. (Cip)