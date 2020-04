Business news: Israele, Banca centrale inietta liquidità per prestiti a piccole e microimprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per stimolare i prestiti e rilanciare l'economia israeliana, la Bank of Israel - l'istituto centrale dello Stato ebraico - ha annunciato che offrirà alle banche commerciali prestiti triennali a un tasso fisso dello 0,1 per cento, a condizione che i fondi siano erogati a "piccole e micro-imprese". La banca ha spiegato che se Israele inizierà a ridurre le restrizioni anti-coronavirus entro la fine di giugno, l'economia probabilmente vedrà una crescita "di rimbalzo" nel 2021. Tuttavia, bisognerà attendere la fine del 2021 perché i numeri della disoccupazione tornino ai livelli pre-crisi. "Esiste una considerevole incertezza riguardo alla crisi prevista, vista la mancanza di chiarezza sulla lunghezza e l'entità della congiuntura", sottolinea la Banca centrale in una nota ripresa dalla versione online quotidiano "The Times of Israel". (Res)