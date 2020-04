Business news: Israele, Banca centrale riduce tasso d'interesse allo 0,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione monetaria della Banca di Israele ha ridotto il tasso di interesse, che passa dallo 0,25 allo 0,1 per cento, in risposta alla pandemia di coronavirus e alla prevista recessione globale. E' la prima volta che il tasso di interesse viene ridotto dal 2015. La commissione monetaria ha deciso, inoltre, di fornire prestiti monetari alle banche per un periodo di tre anni, con un tasso di interesse fisso dello 0,1 per cento. La Banca di Israele ha affermato che la crisi del coronavirus ha bloccato la tendenza alla crescita dell'economia si è trasformata in contrazione. Più di un terzo dell'economia è chiusa, i consumi dei privati ​​sono diminuiti di circa il 25 per cento rispetto al periodo pre-crisi e oltre 1 milione di lavoratori, il 24 per cento della forza lavoro, ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Secondo la valutazione del dipartimento di ricerca della Banca di Israele, il Pil si è contratto del 5 per cento nel primo trimestre (termini trimestrali). Sulla base delle previsioni macroeconomiche del dipartimento, ipotizzando che la maggior parte delle restrizioni al coronavirus vengano gradualmente rimosse entro la fine di giugno, nel 2020 è prevista una crescita negativa di circa il 5 per cento, con un tasso di disoccupazione del 6 per cento (media annuale). L'inizio di una ripresa nel terzo trimestre porterà a una crescita del 9 per cento nel 2021, anche se si prevede che il tasso di disoccupazione diminuirà gradualmente e solo verso la fine del 2021 si avvicinerà ai bassi livelli pre-crisi. Il rapporto debito/Pil dovrebbe raggiungere circa il 75 per cento nel 2020. La Banca di Israele prevede una forte contrazione della crescita globale nel 2020. In Israele, il forte aumento dei rendimenti dei titoli di stato e degli spread delle obbligazioni societarie si è arrestato a seguito delle misure adottate dalla Banca di Israele e dall'arresto dei prelievi di fondi comuni. Per quanto riguarda lo shekel, la Banca di Israele afferma che c'è stata un'eccezionale volatilità nel tasso di cambio, a causa del timore della mancanza di dollari in Israele e nel mondo. Le transazioni di swap effettuate dalla Banca di Israele hanno moderato la volatilità e, nel frattempo, lo shekel si è indebolito del 5,8 per cento rispetto al dollaro e del 3,4 per cento in termini di tasso di cambio effettivo. (Res)