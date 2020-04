Business news: Tunisia, il nuovo giacimento di Nawara comincia a pompare gas commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale algerina Steg ha ricevuto 1,2 milioni di metri cubi di gas commerciale dal nuovo campo di Nawara, situato nel sud della Tunisia nel bacino di Ghadames. Lo ha confermato il ministero dell’Energia del paese nordafricano, sottolineando che la fornitura “è stata effettuata nonostante le difficili condizioni vissute dalla Tunisia e da tutti”. L'unità di trattamento finale a Ghannouche (Gabes) ha inoltre avviato, attraverso il partner austriaco Omv e la tunisina Etap, il trasferimento di gas/condensati per uso industriale. Altre 900 tonnellate di butano e 1.050 tonnellate di propano saranno trasferite da Nawara verso la fine di aprile alle compagnie statali tunisine competenti, vale a dire la Etap e la Stir. Il giacimento di Nawara potrebbe raggiungere una capacità di 2,7 milioni di metri cubi di gas al giorno e 7 mila barili di condensati in pochi mesi. Lo scorso 9 marzo un guasto tecnico aveva bloccato l’avvio del campo di Nawara, il più grande giacimento a gas della Tunisia, dopo solo due ore e mezza di produzione. L’entrata in funzione del giacimento era stata annunciata lo scorso 5 febbraio, con un ritardo di circa due mesi rispetto alle attese. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il campo non era mai realmente diventato operativo e l'avvio della produzione era stata tentata solo martedì 9 marzo, peraltro senza successo. Il campo di Nawara si trova nella provincia meridionale di Tataouine, provincia desertica nota tra le altre cose per aver fatto da sfondo alle scene del film "Guerre stellari". L’austriaca Omv e la compagnia statale tunisina Etap hanno investito circa 1,2 miliardi di dollari per portare avanti il progetto. Con una capacità produttiva giornaliera stimata di 2,7 milioni di metri cubi, il mega-giacimento di Nawara dovrebbe aumentare la produzione di gas della Tunisia di circa il 50 per cento. E’ prevista inoltre la produzione di 7.000 barili di petrolio e 3.200 barili di gas naturale liquefatto. Il campo di Nawara, secondo le attese delle autorità tunisine, ridurrà il deficit energetico del paese del 20 per cento e il deficit commerciale del 7 per cento. Il progetto di Tataouine è di fondamentale importanza per un paese come la Tunisia che deve attualmente importare gran parte della sua energia. Con Nawara, infatti, il paese rivierasco ambisce a trasformarsi in esportatore di gas grazie al gasdotto Transmed, che collega l’Algeria all’Italia attraverso la Tunisia. (Tut)