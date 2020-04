Business news: il Bahrein passa alla “fase due”, riaprono i negozi nei centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrein ha annunciato che i centri commerciali e alcuni negozi riapriranno a partire dal 9 aprile dopo più di tre settimane di serrata. Il piccolo Stato-isola del Golfo, sede della Quinta flotta degli Stati Uniti, comincia dunque ad allentare le restrizioni anti-coronavirus, entrando nella cosiddetta "fase due". I commessi e i clienti nei negozi sono tenuti ad indossare mascherine protettive, ha affermato il ministero dell'Industria, del commercio e del turismo. Spetterà ai titolari delle attività, inoltre, evitare sovraffollamenti e garantire che le superfici degli esercizi commerciali vengano regolarmente disinfettate. Seef Properties, la principale società di gestione della proprietà in Bahrein, ha annunciato che avrebbe riaperto tutti i negozi nei suoi centri commerciali. Il numero di contagi in Bahrein è salito a 823, con cinque decessi correlati al Sars-Cov-2, l’agente patogeno responsabile della malattia Covid-19. Il Bahrein è stato tra i primi paesi del Golfo ad applicare severe restrizioni, tra cui la chiusura di tutti i cinema, palestre, piscine pubbliche e parchi a tema lo scorso 18 marzo. Le restrizioni sembrano aver rallentato il tasso di infezione, con il numero di nuovi casi in calo negli ultimi giorni. (Res)