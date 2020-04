Business news: Iran: liberati 1,6 miliardi di dollari da attività detenute all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale dell’Iran, Abdolnasser Hemmati, ha annunciato che sono stati liberati 1,6 miliardi di dollari di attività iraniane detenute all'estero. In una nota Hemmati ha annunciato che 1,6 miliardi di dollari di beni appartenenti alla Banca centrale e detenuti dalla Clearstream Banking Luxembourg sono ora stati rilasciati. I fondi erano stati congelati il 15 gennaio 2015. "Monitorando in modo intelligente gli sforzi degli Stati Uniti e assumendo la guida in azioni legali, oltre a seguire i procedimenti giudiziari in Lussemburgo, due vittorie sono state raggiunte dalla Repubblica islamica e dalla Banca centrale dell'Iran all'inizio del Nuovo anno persiano ", ha osservato Hemmati. (Res)