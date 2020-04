Business news: Cina, rapporto Ompi, Pechino supera gli Stati Uniti per depositi di brevetti nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è diventata leader mondiale nel deposito di brevetti internazionali nel 2019 con 58.990 domande, superando gli Stati Uniti. Lo ha rivelato l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ompi o Wipo) nella sua relazione annuale. Lo scorso anno sono state depositate 265.800 domande di brevetto internazionale, con un aumento del 5,2 per cento dal 2018, secondo il rapporto. Il complesso sistema Ompi di registrazione dei brevetti internazionali coinvolge più categorie. Nella categoria principale – il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, o Pct – la Cina si è posizionata per la prima volta in cima alla classifica, con 58.990 domande. Ha così superato gli Stati Uniti, che hanno presentato 57.840 domande e che hanno guidata la classifica Pct da quando il sistema è entrato in vigore nel 1978. La Cina e gli Stati Uniti sono stati seguiti da Giappone, Germania e Corea del Sud. "La rapida crescita della Cina per diventare il primo depositario di domande di brevetto internazionali tramite l'Ompi sottolinea uno spostamento a lungo termine nel luogo dell'innovazione verso l'Oriente, con i candidati con sede in Asia che rappresentano ora più della metà di tutte le domande di Pct", ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione, Francis Gurry. (Cip)