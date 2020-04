Business news: India, coronavirus, tasso di disoccupazione nelle aree urbane supera il 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nelle aree urbane dell’India è salito al 30,9 per cento e il tasso generale al 23,4 per cento nella settimana finita il 5 aprile, secondo l’ultima elaborazione settimanale del Centro per il monitoraggio dell’economia indiana (Cmie). Dall’inizio del blocco delle attività e degli spostamenti non essenziali, il 25 marzo, circa 50 milioni di persone hanno perso il lavoro. La metodologia del Cmie si basa sull’osservazione regolare nel tempo di un campione di persone, circa 9.000 nell’ultima indagine settimanale. La metodologia è stata criticata dal governo in passato; d’altra parte, l’India non dispone di dati ufficiali ad alta frequenza. Mahesh Vyas, direttore operativo e amministratore delegato del Centro, sostiene che l’elaborazione sia affidabile e ricorda che le indagini precedenti mostravano un tasso stabile di disoccupazione intorno al 23 per cento. (Inn)