Business news: Cina, coronavirus, settore postale è tornato quasi completamente operativo

- L'industria postale cinese è sostanzialmente tornata alla sua capacità normale: alla fine di marzo, il 99,7 per cento dei punti vendita delle principali società di consegna nel paese era stato riaperto, secondo quanto riferito dall'ufficio postale statale. Circa 530 milioni di pacchi sono stati raccolti in tutto il paese durante l'ultima festività dei defunti, tra il 4 e il 6 aprile, in crescita del 37 per cento su base annua, secondo l'ufficio. Nell'Hubei, provincia focolaio della pandemia di Covid-19, circa il 93 per cento dei dipendenti delle principali aziende di consegna era tornato al lavoro e il 93,55 per cento dei punti di consegna aveva ripreso a funzionare entro mezzogiorno di martedì. Il settore dei corrieri ha gestito 243 milioni di pacchi di materiali per la prevenzione e il controllo delle epidemie a partire stando ai dati aggiornati alla giornata di lunedì, con 46.600 veicoli per la consegna e 522 voli cargo in consegna, ha affermato l'ufficio. (Cip)