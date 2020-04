Business news: Bangladesh, banca centrale taglia tasso interesse e coefficiente riserva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Bangladesh (Bb), la banca centrale bengalese, ha tagliato il tasso di interesse e il coefficiente di riserva obbligatoria, con effetto dal 12 aprile, per aumentare la liquidità. Il tasso repo, al quale l’istituto offre prestiti a breve termine alle banche commerciali, è sceso di 50 punti base, dal 5,75 per cento al 5,25 per cento; il coefficiente di riserva è stato ridotto di cento punti base, dal cinque al quattro per cento. Secondo le ultime previsioni della Banca asiatica di sviluppo (Adb), pubblicate la scorsa settimana, nonostante la pandemia di coronavirus, il paese dovrebbe crescere del 7,8 per cento quest’anno e dell’otto per cento l’anno prossimo: la perdita di prodotto interno lordo dovrebbe essere contenuta tra lo 0,2 e lo 0,4 per cento. (Inn)