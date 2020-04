Business news: Cina, vendite auto crollate del 43,3 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in Cina sono crollate del 43,3 per cento annuo a marzo, segnando 21 mesi di declino consecutivi, con un totale delle vendite di auto fino a 1,43 milioni di unità rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo hanno rivelato i dati rilasciati dall'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam), la più grande associazione dell'industria automobilistica del paese. Le vendite di automobili in Cina nel mese di febbraio erano scese del 79 per cento a causa della pandemia che ha colpito la domanda. Caam spiega che il numero di veicoli a nuova energia (Nev) venduti è sceso per il nono mese consecutivo a 53 mila unità; il numero non include le vendite di Tesla. Il mercato automobilistico cinese, già sotto pressione, è stato gravemente colpito dalla pandemia di coronavirus a livello interno e globale. Caam ha stimato il mese scorso che le vendite di auto in Cina caleranno di oltre il dieci per cento nella prima metà di quest'anno e di circa il cinque per cento per l'intero anno se l'epidemia verrà effettivamente contenuta entro il mese di aprile. Le vendite del settore sono diminuite dell'8,2 per cento l'anno scorso, spinte da nuovi standard di emissione in un'economia in rallentamento e tra tensioni commerciali con gli Stati Uniti. (Cip)