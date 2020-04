Business news: Algeria rassicura sulla disponibilità di prodotti e merci durante l'emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha importato tutto ciò di cui ha bisogno in termini di prodotti e merci per far fronte all’emergenza coronavirus. Lo assicura il ministero del Commercio dell’Algeria, spiegando che le autorità hanno “tenuto conto del peggior scenario possibile della diffusione del virus". Le importazioni e le esportazioni nel paese nordafricano “continuano ad un ritmo normale” pur “nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza". La decisione di chiudere le frontiere, secondo il dicastero, “non include il traffico commerciale". I cambiamenti internazionali a seguito dell’emergenza Covid-19, a ogni modo, hanno senza dubbio influito sul rallentamento del commercio al livello mondiale. Diversi paesi hanno vietato l'esportazione di determinati prodotti medici e alimentari per soddisfare le esigenze interne, comportando pertanto una drastica riduzione dei movimenti portuali. (Ala)