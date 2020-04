Business news: Israele, a marzo riserve in valuta estera diminuisco di 5,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di valuta estera in Israele alla fine di marzo scorso hanno raggiunto i 126,04 miliardi di dollari, in calo di 5,21 miliardi rispetto a febbraio 2020. Lo riferisce la Banca di Israele. Le riserve rappresentano il 31,9 per cento del Pil, in calo rispetto al 33,2 per cento raggiunto a fine febbraio. Secondo quanto riferisce il quotidiano d'informazione economica "Globes", la riduzione dipende da un'iniezione di credito a breve termine in dollari, per un totale di 7,5 miliardi, nel sistema finanziario per aiutare gli investitori istituzionali e le banche a far fronte alle loro posizioni sui mercati mondiali a seguito della crisi del coronavirus. Si tratta del più grande calo mensile mai registrato nelle riserve valutarie israeliane. Inoltre, una rivalutazione ha ridotto le riserve di altri 2,33 miliardi di dollari. La riduzione di valuta estera è stata parzialmente compensata da trasferimenti del settore privato per circa 2,33 miliardi di dollari e dai trasferimenti governativi dall'estero, per un totale di circa 1,40 miliardi di dollari. Infine, gli acquisti di valuta estera da parte della Banca di Israele sono stati pari a 974 milioni di dollari. (Res)