Business news: Egitto, riserve in valuta estera scese a 40 miliardi di dollari a marzo

- Le riserve estere nette dell'Egitto sono scese a 40,1 miliardi di dollari alla fine di marzo da un precedente livello di 45,5 miliardi di dollari a febbraio. Lo ha reso noto la Banca centrale del paese arabo. Oltre cinque miliardi di dollari, dunque, sono stati “bruciati” in un solo mese dopo una generale e graduale tendenza al rialzo delle riserve nei mesi precedenti. Si tratta comunque di un livello molto più alto di quando l’Egitto – il paese arabo più popoloso con i suoi oltre 100 milioni di abitanti – ha rischiato il crack economico-finanziario dopo la rivoluzione del 2011. La diminuzione avviene peraltro mentre l’Egitto sta cercando di far fronte all’impatto economico della pandemia di coronavirus. Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato che nove persone sono morte di coronavirus nelle ultime 24 ore, il record giornaliero da quando il paese delle piramidi ha registrato il primo caso a metà febbraio. Il bilancio ufficiale in Egitto sale così a 94 decessi. Altri 128 egiziani sono risultati positivi alla Covid-19, portando il totale dei casi a 1.450. Circa 427, tuttavia, sono risultati negativi al test dopo aver ricevuto cure mediche, mentre 276 sono completamente guariti e sono stati e dimessi dagli ospedali. Il ministro della Sanità, Hala Zayed, ha annunciato che i casi meno gravo verranno trasferiti nei campus sotto la completa supervisione medica. Parlando in televisione, il presidente Abdel Fatah al Sisi ha detto che l’Egitto è pronto a rispondere “a ogni scenario” relativo alla crisi del coronavirus. (Res)