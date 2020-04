© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha ringraziato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le parole espresse nel videomessaggio inviato alla nazione in occasione della Pasqua. "Grazie presidente Mattarella, ancora una volta le sue parole sono di conforto per tutti noi e ci danno il coraggio per andare avanti. Tutti insieme ce la faremo", ha scritto Guerini sul suo profilo Twitter. (Res)