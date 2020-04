Business news: Cina, la 127ma Fiera di Canton si terrà online a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 127ma Fiera di Canton si terrà online a metà o a fine giugno, secondo quanto emerso da una riunione del governo cinese presieduta dal premier Li Keqiang. Inizialmente, quella che è conosciuta come la più grande fiera del paese, era prevista per il 15 aprile, ma è stata rinviata a causa dell'epidemia di coronavirus. Il governo ha invitato i commercianti nazionali ed esteri a mostrare i loro prodotti online, utilizzare la tecnologia dell'informazione avanzata, fornire promozioni online e creare una piattaforma di commercio estero di prodotti speciali di alta qualità, in modo che commercianti cinesi e stranieri possono effettuare ordini e fare affari senza uscire di casa. (Cip)