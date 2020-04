Business news: Usa-Cina, General Electric ottiene licenza per fornire motori per aereo passeggeri Comac C919

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha concesso alla compagnia statunitense General Electric (Ge) la licenza per la fornitura di motori per il nuovo aereo passeggeri cinese Comac C919 della Cina, secondo quanto ha riferito un portavoce della compagnia. "Abbiamo ricevuto la notifica che Ge Aviation ha ottenuto l'approvazione della licenza per i motori per la C919", ha detto il portavoce. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, all'inizio di quest'anno, gli Stati Uniti stavano considerando la possibilità di respingere l'ultima richiesta di licenza di Ge di fornire il motore Cfm Leap-1C per il jet Comac a fusoliera stretta, che dovrebbe entrare in servizio il prossimo anno. Ge ha ricevuto le licenze per i motori Leap a partire dal 2014 e l'ultima è stata concessa a marzo 2019. (Was)