Business news: Cina, trasporto ferroviario merci aumentato del 4,5 per cento a marzo

- Un totale di 346 milioni di tonnellate di merci è stato consegnato per mezzo ferrovia nel mese di marzo in Cina, con un aumento del 4,5 per cento mese su mese, secondo il China State Railway Group, l'azienda pubblica che gestisce il trasporto ferroviario cinese. Il trasporto merci ha registrato una crescita costante con le misure adottate per rafforzare l'organizzazione del trasporto merci, garantire l'approvvigionamento di materiali e regolare la catena logistica con servizi su misura al fine di sostenere la ripresa precoce del lavoro delle imprese a seguito dell'epidemia. Il trasporto medio giornaliero di carbone è aumentato del 5,1 per cento mese su mese, mentre il carico di marzo delle forniture per l'aratura primaverile come fertilizzanti e pesticidi ha registrato una crescita del 40 per cento su base mensile, secondo la società. La compagnia continuerà ad aiutare le aziende a ridurre i costi logistici per attutire l'impatto dell'epidemia attraverso riduzioni delle tariffe, dare priorità alla fornitura di servizi di trasporto merci e migliorare la qualità dei servizi. (Cip)