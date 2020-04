Business news: Asia, coronavirus, funzionari commercio Saarc discutono misure per mantenere scambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta una riunione in videoconferenza degli alti funzionari del commercio dei paesi della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale, che hanno fatto il punto sull’impatto delle restrizioni ai viaggi e, più in generale, sulla situazione dell’epidemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Alla discussione hanno partecipato sette degli otto Stati membri, con l’eccezione del Pakistan: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal e Sri Lanka. I partecipanti, si legge nella nota, hanno riconosciuto che la pandemia avrà un considerevole impatto avverso nella regione e che devono essere individuate nuove modalità per sostenere e intensificare gli scambi finché i normali canali non saranno ripristinati. La priorità è mantenere i commerci essenziali. Sono state discusse soluzioni pratiche specifiche come lo sdoganamento provvisorio delle merci a dazio preferenziale e l’accettazione di certificati di origine e di altri documenti in formato digitale. La riunione si è chiusa con l’impegno a mantenere un contatto regolare. Da parte indiana è stata ribadita l’offerta di coordinamento. La riunione è seguita a quelle dei leader, il 15 marzo, e dei responsabili dei servizi sanitari, il 26 marzo. (Inn)