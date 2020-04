Business news: Tunisia, a febbraio risorse gas in calo del 12 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse di gas naturale della Tunisia hanno raggiunto, alla fine di febbraio 2020, 340 ktep (kilotep, migliaia di tonnellate di petrolio equivalente), registrando un calo del 12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, a seguito del calo della produzione del 3 per cento e del calo dell'aliquota fiscale sul transito di gas algerino del 30 per cento. E' quanto emerge dal rapporto sulla situazione energetica mensile pubblicato dal ministero dell'Energia, delle miniere e della transizione energetica. La diminuzione della produzione nazionale di gas naturale è dovuta a un calo della produzione dell'8 per cento nel campo di Hasdrubal e nei campi meridionali a causa di problemi tecnici. Anche la domanda totale di gas naturale ha registrato una leggera flessione, pari all'1 per cento, tra la fine di febbraio 2019 e la fine di febbraio 2020, attestandosi a 827 ktep. La domanda per la produzione di elettricità è aumentata del 6 per cento, mentre la domanda da parte del consumatore finale è diminuita del 13 per cento, toccando i 258 ktep. Secondo i dati del ministero dell'Energia, il settore della produzione di elettricità rimane il maggiore consumatore di gas naturale (69 per cento della domanda totale), dovuto al fatto che oltre il 97 per cento dell'energia elettrica viene prodotta usando il gas naturale. La domanda da parte dei clienti a media e bassa pressione è diminuita del 13 per cento, mentre quella dei clienti ad alta pressione del 12 per cento, a febbraio scorso. Il calo della domanda da parte di questi clienti è principalmente dovuto alle temperature relativamente miti registrate durante i primi due mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per quanto riguarda le importazioni di gas naturale, gli acquisti di gas algerino sono aumentati del 10 per cento tra la fine di febbraio 2019 e la fine di febbraio 2020, attestandosi a 498 ktep, a causa del calo della produzione interna, da un lato, e per l'abbassamento della tassa sul transito del gas algerino, dall'altro. I due paesi stanno negoziando un nuovo accordo decennale (2020-2030). (Tut)