Business news: Fitch, crescita in Turchia al 4,5 per cento nel 2021 dopo 2020 allo 0,8 per cento

- Dopo un 2020 con crescita del Pil prevista allo 0,8 per cento, l'espansione dell'economia turca raggiungerà il 4,5 per cento nel 2021. Lo ha dichiarato all'agenzia stampa governativa "Anadolu" un dirigente dell'agenzia di rating Fitch, Douglas Winslow. Secondo quest'ultimo, l'emergenza sanitaria da coronavirus e il blocco parziale delle attività porterà nel secondo trimestre a una brusca contrazione della crescita del 6 per cento registrata nel primo semestre. Il terzo semestre vedrà invece una crescita quasi piatta, con una ripresa negli ultimi tre mesi dell'anno quando le attività cominceranno a normalizzarsi dopo lo stop parziale. Laddove si prolungasse quest'ultimo, tuttavia, la crescita ne risentirebbe sensibilmente, ha messo in guardia Winslow. A influire negativamente sulla crescita dell'economia nazionale, la decrescita del 4,5 per cento prevista nell'eurozona, destinazione di parte significativa delle esportazioni turche. (Tua)