Business news: Libia, lo stop a produzione ha causato perdite per 4 miliardi di dollari

- Il blocco della produzione di petrolio in Libia ha causato perdite finanziarie per quasi 4 miliardi di dollari dal 17 gennaio scorso. Lo riferisce attraverso una dichiarazione ufficiale la compagnia petrolifera nazionale libica National Oil Corporation (Noc). "Questo significa che l'economia libica e le riserve finanziarie sono in costante declino ogni giorno a causa della chiusura illegale degli impianti petroliferi", si legge. L'attuale tasso di produzione di petrolio in Libia ha raggiunto 89.933 barili al giorno a partire da domenica 5 aprile. (Lit)