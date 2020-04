Business news: Cina, volume merci ferroviarie Xinjiang in crescita del 16,1 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, ha registrato un volume merci ferroviarie pari a oltre 40,3 milioni di tonnellate nel primo trimestre del 2020, in crescita del 16,1 per cento su base annua. Lo hanno rivelato le autorità ferroviarie locali. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua", i dipartimenti ferroviari dello Xinjiang hanno accelerato il ritmo per riprendere il lavoro poiché la diffusione di Covid-19 è stata sostanzialmente contenuta in Cina. Finora, una linea circolare all'interno dello Xinjiang ha ripreso a funzionare e continua a espandere la sua attività. A marzo sono tornati operativi 37 treni merci della linea, che hanno consegnato 39.600 tonnellate di generi di prima necessità e altri materiali all'interno della regione, secondo il China Railway Urumqi Bureau Group Co. La società ha affermato di aver adottato misure flessibili e su misura per diversi prodotti e materie prime per migliorare la capacità e l'efficienza del trasporto nello Xinjiang. (Cip)