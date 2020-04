Business news: Huawei e UnionPay lanciano servizio di pagamento mobile a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Huawei Technologies ha lanciato il suo servizio di pagamento Huawei Pay a Singapore, in collaborazione con l'emettitore di carte di credito cinese UnionPay. Lo riferisce il "South China Morning Post". La sede di Singapore dell'Industrial and Commercial Bank of China (Icbc) è stata la prima banca a supportare il servizio nella nazione insulare, secondo quanto spiega un post sul sito web di Huawei. UnionPay, il principale fornitore di servizi di compensazione delle carte bancarie della Cina continentale, ha dichiarato in un comunicato che Huawei Pay avrebbe lavorato con un gran numero di commercianti, tra cui il gruppo di supermercati Ntuc FairPrice, i negozi del gruppo di vendita al dettaglio Dairy Farm Group e quasi diecimila taxi locali. Quasi tutti gli sportelli automatici di Singapore e oltre il 90 per cento dei commercianti del paese supportano già le carte UnionPay. Secondo i dati della società di ricerche di mercato Statista, le transazioni di pagamento digitale totali di Singapore raggiungeranno quest'anno i 14,3 miliardi di dollari e si prevede che arriveranno a 19,2 miliardi di dollari entro il 2023. Nel 2016 Huawei è entrato a far parte di UnionPay per introdurre Huawei Pay nel mercato cinese e due anni dopo il servizio è stato introdotto per i titolari di carte UnionPay in mercati esteri selezionati, tra cui Russia, Hong Kong e Pakistan. Gli utenti completano le loro transazioni toccando il proprio dispositivo Huawei vicino al terminale Pos (Point-of-Sale) anziché le loro carte di credito. "Durante la pandemia di coronavirus, il lancio dei servizi Huawei Pay tramite il pagamento mobile UnionPay ha fornito ai residenti di Singapore opzioni di pagamento sicure per aiutarli a prevenire meglio la pandemia", ha affermato la compagnia. (Fim)