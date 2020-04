© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma via libera a oltre 3000 buoni spesa su app per cellulare. Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Continua la distribuzione dei ticket cartacei. Roma è vicina alle famiglie più in difficoltà. Nessuno deve rimanere indietro", conclude il sindaco. (Rer)