Business news: coronavirus, treni merci Cina-Europa incrementano viaggi e carichi nel primo trimestre

- I treni merci Cina-Europa nel primo trimestre di quest'anno hanno effettuato 1.941 viaggi e trasportato 174 mila teu (unità equivalenti a 20 piedi) di merci, con un aumento dei viaggi del 15 per cento e un volume di merci ampliato del 18 per cento in più su base annua. Lo riferiscono i dati del China State Railway Group. I treni merci Cina-Europa sono stati importanti veicoli di trasporto internazionale per le forniture sanitarie nel contesto della pandemia di Covid-19, ha sottolineato la compagnia. I treni merci hanno effettuato 809 viaggi e trasportato 73 mila teu di merci a marzo, registrando in entrambi i casi i livelli massimi storici in un solo mese. La società ha affermato di essere diventata un importante canale logistico per garantire scambi regolari tra Cina ed Europa e per il trasporto di forniture per il controllo delle epidemie. Dal primo treno partito con forniture sanitarie il 21 marzo fino alla fine del mese, i treni merci Cina-Europa hanno inviato 333.800 articoli di forniture per un totale di 494 tonnellate in Europa. La maggior parte dei viaggi era diretta in Italia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Paesi Bassi. Iniziato nel 2011, il servizio ferroviario Cina-Europa è considerato una parte significativa dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). (Cip)