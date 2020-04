Business news: Usa-Cina, Trump concede licenza a General Electric per nuovo aereo passeggeri Comac C919

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump ha concesso una licenza a General Electric (Ge) per la fornitura di motori per il nuovo aereo passeggeri Comac C919 della Cina, secondo quanto ha riferito un portavoce della compagnia. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, all'inizio di quest'anno, gli Stati Uniti hanno valutato se rifiutare l'ultima richiesta di licenza di Ge di fornire il motore Cfm Leap-1C per il jet Comac a corpo stretto, che dovrebbe entrare in servizio il prossimo anno. Ge ha ricevuto le licenze per i motori Leap dal 2014 e ne è stata concessa l'ultima a marzo 2019, poiché l'aereo è stato sviluppato e ha iniziato a impegnarsi in voli di prova. "Abbiamo ricevuto la notifica che Ge Aviation ha ottenuto l'approvazione della licenza per i motori per la C919", ha detto alla stampa estera un portavoce di Ge. (Nys)