Business news: Taiwan, export verso Cina continentale e Hong Kong aumentato del 3,4 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan verso la Cina continentale e Hong Kong sono aumentate del 3,4 per cento su base annua a marzo, registrando un valore di 11,74 miliardi di dollari, pari al 41,5 per cento del totale. Lo ha riferito il Dipartimento finanziario dell'Isola. Secondo il comunicato, le esportazioni di Taiwan verso Stati Uniti, Europa e Giappone si sono ridotte rispettivamente del 3,1, dell'8,1 e del 2,1 per cento. Anche le esportazioni verso i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) sono aumentate del 3,4 per cento su base annua, a 4,67 miliardi di dollari. Le esportazioni totali sono cresciute dell'11,4 per cento rispetto ai 28,27 miliardi di dollari di febbraio, ma sono diminuite dello 0,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il Dipartimento ha attribuito l'aumento mensile alla ripresa delle attività commerciali nella Cina continentale, con l'attenuazione dell'epidemia di Covid-19. Anche le importazioni totali dell'Isola a marzo sono aumentate: del 15,4 per cento rispetto a febbraio, a 25,48 miliardi di dollari, e dello 0,5 per cento su base annua. Le esportazioni totali di Taiwan nel primo trimestre sono state pari a 78,7 miliardi di dollari, con un aumento del 3,7 per cento su base annua, mentre le importazioni sono state pari a 69,17 miliardi di dollari, con un aumento del 3,5 per cento su base annua. (Cip)