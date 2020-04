Coronavirus: Pizzul (Pd), quando Regione Lombardia è in difficoltà accusa il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando la Lombardia è in difficoltà accusa il governo". Lo osserva in una nota il capogruppo Pd al Consiglio regionale lombardo Fabio Pizzul. "La Regione Lombardia non fa passare giorno senza accusare lo Stato di non fare niente e di essere inefficiente. Di fronte all'evidenza che la Lombardia non utilizza, probabilmente per sue difficoltà, quello che lo Stato mette a disposizione per affrontare l'emergenza, si erge a vittima e parla di insulti", commenta l'esponente dem. "Perché - prosegue - nel momento in cui annuncia di anticipare le risorse per la Cig Fontana accusa il governo? La tabella dell'Inps parla chiaro: sono molte le richieste pervenute dalle Regioni, ma non compaiono quelle della Lombardia". "Più che attaccare il governo, bisognerebbe attivarsi per ricevere quanto viene messo a disposizione. Credo che, prima che al ministro Boccia, la Lega dovrebbe spiegare ai cittadini lombardi perché altre regioni si muovono e la Lombardia no", conclude Pizzul.(com)