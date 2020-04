Egitto: udienza Zaki previstà per lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giovane egiziano, studente dell'università di Bologna, Patrick Zaki, è atteso per un'audizione in procura al Cairo il prossimo lunedì. Lo ha annunciato la pagina Facebook "Patrick Libero" in un post. "Siamo stati informati che la sessione dell'udienza di Patrick avrà luogo lunedì 13 aprile", si legge in un post, aggiungendo che "è importante ricordare che la sessione dell'udienza è stata rinviata ogni settimana dal 16 marzo senza che Patrick si potesse presentare di fronte alla procura dello Stato". Il 7 febbraio scorso la polizia egiziana ha arrestato Zaki, 28 anni, al suo rientro al Cairo dall'Italia per quella che doveva essere una breve visita, con l'accusa di aver istigato a manifestare contro il governo egiziano. (Res)