Coronavirus: assessore Roma, con buoni spesa aiuti per migliaia di famiglie

- A Roma migliaia di famiglie hanno ricevuto gli aiuti per fare la spesa con i buoni. "E' stata una settimana intensa, importante, che ci spinge ad andare avanti con la stessa forza e determinazione. Migliaia di famiglie hanno ricevuto gli aiuti per fare la spesa con i buoni spesa, pacchi alimentari, anche colombe per questi giorni di Pasqua". Lo scrive su Facebook l'assessora alla Persona di Roma Capitale Veronica Mammì. "Non ci siamo mai fermati. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, lavoriamo ogni singolo giorno per le misure straordinarie a sostegno dei singoli e delle famiglie più in difficoltà - aggiunge l'assessore -. In pochi giorni abbiamo dato il via a oltre 3000 buoni pasto accreditati sulla app dello smartphone e ai primi 1000 ticket cartacei casa per casa. Oggi sono iniziati a partire 45 mila pacchi alimentari per intercettare ancora più famiglie, e la consegna proseguirà ancora per un mese. Abbiamo ricevuto in donazione 43 mila colombe dal gruppo Bauli, che abbiamo distribuito ai medici impegnati ogni giorno negli ospedali e alle famiglie fragili del nostro territorio attraverso l'aiuto delle parrocchie e della protezione civile. I 200 pacchi di generi alimentari donati da 'Naturasì' si sono aggiunti a questo importante impegno per i nostri concittadini. Questo lavoro - continua Mammì - è stato possibile grazie a una rete che abbiamo coinvolto dentro e fuori l’Amministrazione. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo, a partire dai dipendenti capitolini, i Municipi, le parrocchie, i volontari, le associazioni, le edicole, le aziende, la Protezione Civile e la Polizia Locale di Roma Capitale. Insieme, abbiamo portato avanti azioni straordinarie per far sì che il maggior numero di famiglie possibili potesse vivere questi giorni con maggiore serenità. Le consegne procedono spedite, abbiamo ridotto i tempi al minimo possibile e continueremo senza sosta, per arrivare al più presto a coprire tutti coloro che hanno bisogno. Roma non dimentica nessuno", conclude l'assessore. (Rer)