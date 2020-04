Business news: Cina, produzione greggio cresciuta del 3,5 per cento a gennaio e febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio greggio della Cina è cresciuta del 3,5 per cento su base annua a 31,83 milioni di tonnellate nei primi due mesi del 2020. Lo hanno mostrato i dati ufficiali della Commissiona nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). Nello stesso periodo, la Cina ha lavorato circa 93,99 milioni di tonnellate di petrolio greggio, in calo del 3,3 per cento su base annua, secondo la commissione. I dati hanno mostrato che la produzione di prodotti petroliferi raffinati è scesa del 6,6 per cento, a 57,42 milioni di tonnellate, nei primi due mesi. Sono stati consumati circa 41,94 milioni di tonnellate di prodotti raffinati, in calo del 14,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel periodo gennaio-febbraio, il consumo di benzina è cresciuto del 3,5 percento anno su anno, mentre quello del diesel è sceso del 23,4 percento. Secondo una recente analisi di Wood Mackenzie, società di ricerca e consulenza in materia di energia, prodotti chimici, fonti rinnovabili e metalli, il greggio cinese, comprese le riserve strategiche e commerciali, potrebbe raggiungere 1,15 miliardi di barili nel 2020, equivalenti a 83 giorni di domanda. (Cip)