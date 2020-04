© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha rivolto un ringraziamento all'omologo statunitense, Mark Esper, per il supporto fornito da Washington all'Italia nel quadro dell'emergenza del coronavirus. "La partnership fra Stati Uniti e Italia sta diventando più forte", ha scritto Guerini in un tweet che commenta le parole di Esper che si è detto "lieto" di poter aiutare l'Italia in questa fase emergenziale. (Res)