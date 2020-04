Yemen: ribelli Houthi violano tregua sul fronte di Nahm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti Houthi hanno violato oggi la tregua, proclamata tre giorni fa dalla Coalizione araba a guida saudita, attaccando le forze dell'esercito nazionale sul fronte di Nahm, tra la capitale Sana'a e la città di Mareb. Secondo quanto si apprende da fonti dell'esercito regolare fedele al presidente Abde Rabbo Mansur Hadi, i militari sono riusciti a respingere l'attacco riuscendo anche ad avanzare. In particolare i soldati hanno messo in fuga un commando di ribelli sciiti che ha tentato di infiltrarsi nelle loro linee, approfittando della tregua proclamata dalla Coalizione per consentire alle autorità yemenite di concentrarsi sulla lotta alla pandemia del coronavirus. In un video pubblicato dall'esercito governativo è possibile vedere anche le armi sequestrate ai ribelli e i cadaveri di alcuni combattenti Houthi abbandonati dai loro compagni in fuga sul fronte. (Res)