Business news: Macao, carico container via terra in aumento del 15,1 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peso lordo del carico dei container via terra di Macao a febbraio è cresciuto del 15,1 per cento su base annua a 996 tonnellate, secondo l'ultimo rapporto del Servizio statistiche e censimento (Dsec). Secondo i dati, il carico di passaggio attraverso il checkpoint di Cotai si è espanso del 23,7 per cento a 970 tonnellate. Il peso lordo delle merci portuali containerizzate è diminuito del 4,5 per cento, a 7.585 tonnellate, con le merci movimentate nel porto di Kaho diminuite del 52,1 per cento, a 1.771 tonnellate, e quelle trasportate attraverso il porto interno aumentate del 36,9 per cento, a 5.814 tonnellate. Nei primi due mesi, il peso lordo delle merci containerizzate via terra è aumentato del 6,3 per cento su base annua, a 3.301 tonnellate, mentre quello delle merci containerizzate portuali è diminuito del 22 per cento, a 18.611 tonnellate. L'aeroporto internazionale di Macao ha gestito 645 tonnellate di merci aviotrasportate a febbraio, con un calo del 56,5 per cento su base annua. Il peso lordo delle merci in entrata (235 tonnellate), delle merci in uscita (337 tonnellate) e delle merci in transito (73 tonnellate) è diminuito rispettivamente del 46, 60,5 e 62,6 per cento. Nei primi due mesi, il carico aereo è sceso del 19,6 per cento su base annua a 4.074 tonnellate. (Cip)